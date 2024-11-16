Етнічний росіянин Борис Епштейн запропонував майбутньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу створити посаду спецпосланця щодо миру в Україні. Наразі Трамп не відхилив, й не погодив цю пропозицію.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, адвокат Трампа Борис Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах новообраного президента США, запропонував політику стати спеціальним представником в російсько-українському конфлікті.

“Хоча в оточенні Трампа є ті, хто зневажає Епштейна, в орбіті новообраного президента немає нікого, хто б на цей час сумнівався в рівні його впливу. Він швидко став однією з найвпливовіших фігур у перші дні після оголошення результатів президентських виборів, попри те, що формальної ролі в ній не мав”, – зазначають журналісти видання.

NYT зауважує, що Борис Епштейн, який народився в Росії й жив там у дитинстві, не має досвіду зовнішньої політики. Також він вказує на те, що має “сім’ю з обох сторін конфлікту”.

Варто зауважити, що на додаток до браку дипломатичного досвіду, Епштейн зараз перебуває під звинуваченням в штаті Аризона разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля скасувати вибори 2020 року за допомогою так званих фальшивих виборців.

За даними NYT, Дональд Трамп вислухав пропозицію з інтересом, але поки не відхилив її та не погодився.