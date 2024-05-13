На початку травня, Лі Хуей, спецпредставник уряду Китаю щодо питань Євразії, здійснив третій раунд дипломатичних зусиль з політичного врегулювання «кризи в Україні».

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на МЗС КНР.

В рамках цього раунду він зустрівся з представниками країн Глобального Півдня, такими як Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати.

Крім того, він здійснив телефонні розмови з урядовцями Бразилії, Південної Африки, Індонезії, Казахстану та інших країн до та після свого візиту.

«Китай провів поглиблений обмін думками з усіма сторонами щодо «української кризи» (так у Пекіні називають війну – ред.), і всі сторони загалом погодилися з пропозиціями Китаю стосовно охолодження ситуації», — зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Під час третього раунду переговорів, Лі Хуей від імені Китаю висунув декілька ініціатив з метою зменшення напруженості в українському конфлікті. Основними пропозиціями були тріє принципів, які Китай закликав сторони конфлікту дотримуватись: зупинити розширення зони бойових дій, уникати загострення війни та не здійснювати масованих обстрілів.

Лі наголосив, що для вирішення української кризи необхідні переговори, і Китай закликав сторони конфлікту створити умови для відновлення прямого діалогу та долучитися до деескалації конфлікту до досягнення режиму припинення вогню.

Також було запропоновано збільшити гуманітарну допомогу постраждалим територіям, уникати нападів на цивільних осіб і об’єкти, а також захищати права військовополонених. Китай підтримав обмін військовополоненими між сторонами конфлікту.

Дипломат також підкреслив протистояння Китаю використанню ядерної, біологічної чи хімічної зброї, а також закликав до захисту мирних ядерних об’єктів та дотримання міжнародних законів щодо ядерної безпеки.

Нарешті, Лі Хуей висловив пропозицію Китаю підтримувати міжнародну співпрацю в різних сферах, таких як енергетика, фінанси, торгівля зерном та транспорт, з метою забезпечення безпеки ключової інфраструктури та стабільності глобальної промисловості.

«Усі сторони погодилися продовжувати підтримувати комунікацію та координацію і вітали підтримку міжнародним співтовариством зусиль, спрямованих на охолодження ситуації та конструктивну роль у припиненні бойових дій, а також у сприянні переговорам і відновленню миру», — йдеться в повідомленні МЗС КНР.

Публічно китайська сторона, зокрема під час щоденних брифінгів у Міністерстві закордонних справ, не звертала увагу на третій раунд човникової дипломатії, проведений спецпредставником уряду. Цю подію також обійшли увагою центральні державні ЗМІ Китаю.

Щодо турне лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Європі, за повідомленнями Укрінформу, підтверджувалася претензія Китаю на роль супердержави та лідера у світі. Однак не було чітко сказано, якщо Китай продовжуватиме підтримувати російську агресію, які наслідки це може мати.