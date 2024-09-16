Спецпризначенці ГУР з групи «Хімік» у неділю, 15 вересня, атакували російську базу в Сирії біля Алеппо, де росіяни виготовляли та випробовували ударні БПЛА.

Про це з посиланням на джерела передає Kyiv Post.

«Бійці Головного управління розвідки Міноборони України з групи «Хімік» вранці у неділю, 15 вересня, атакували російську військову базу в Сирії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо.

Відомо, що на вказаній базі російські війська виготовляли та тестували ударні БПЛА, а також використовувалася росіянами для виготовлення «камуфльованих саморобних вибухових пристроїв», бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.

На відео, зняте розвідником, видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі на російському обʼєкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.

Раніше повідомлялося, що у Сирії був знищений підземний ракетний завод, який збудував Іран. Це сталося під час наземної операції ізраїльських військ.