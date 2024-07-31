Про це пише KyivPost, який отримав доступ до ексклюзивних фото та відео цієї операції.

Зазначається, що ціллю спецпризначенців ГУР була військова техніка росіян, розташована на аеродромі «Кувейрес», що на схід від Алеппо. росіяни захопили його ще у 2015 році.

На відео видно, як бійці ГУР МО спершу знищують російський комплекс РЕБ, а після цього дронами атакують російські військові обʼєкти на самому аеродромі. Повідомляється, що удар здійснили наступного дня після зустрічі глав рф володимира путіна з президентом Сирії Башаром Асадом 24 липня.

Співрозмовник KyivPost в українській розвідці розповів, що аеродром «Кувейрес» використовували також для тренування та відправлення іноземних найманців на війну проти України.

Нагадаємо, у травні 2023 року очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що «ми [ГУР] будемо вбивати росіян будь-де по всьому світу до повної перемоги України».

Така заява українського військового пролунала на тлі замахів на вбивства російських діячів, які підтримували вторгнення Росії в Україну, зокрема на пропагандистів Владлена Татарського та Захара Прилєпіна.