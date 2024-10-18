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Спецпризначенці ГУР звільнили і зачистили село від окупантів у Куп’янському районі

Воїни підрозділу "Братство" у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, успішно звільнили населений пункт Кругляківка в Куп’янському районі від російських військ.

П’ятниця, 18 жовтня 2024, 19:38

ГУР

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Операція, що тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року, мала стратегічне значення для оборони Куп’янська. Незважаючи на активний опір ворога та спроби контратак, українські сили змогли відбити атаки загарбників та продовжили витискати їх з території.

“Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти ― загарбників знищено у ближніх боях”, — йдеться у повідомленні ГУР.

Варто зазначити, що в ході штурму вдалося взяти в полон кількох російських солдатів, що забезпечило отримання важливих розвідувальних даних. Це також сприятиме поповненню обмінного фонду для повернення українських захисників з московської неволі.

У результаті проведеної операції ворога було вибито з населеного пункту, а шляхи їхнього пересування заміновано.

Теги: Війна в Україні, військовополонені з рф, Кругляківка, ГУР

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