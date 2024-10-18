Спецпризначенці ГУР звільнили і зачистили село від окупантів у Куп’янському районі

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Операція, що тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року, мала стратегічне значення для оборони Куп’янська. Незважаючи на активний опір ворога та спроби контратак, українські сили змогли відбити атаки загарбників та продовжили витискати їх з території.
“Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти ― загарбників знищено у ближніх боях”, — йдеться у повідомленні ГУР.
Варто зазначити, що в ході штурму вдалося взяти в полон кількох російських солдатів, що забезпечило отримання важливих розвідувальних даних. Це також сприятиме поповненню обмінного фонду для повернення українських захисників з московської неволі.
У результаті проведеної операції ворога було вибито з населеного пункту, а шляхи їхнього пересування заміновано.
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