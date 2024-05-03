Поліція безпеки Норвегії (PST) виявила присутність російських розвідників у Західній Норвегії і висловлює побоювання, що Росія може готувати акти диверсії проти стратегічних об'єктів.

Керівник PST у Західній Норвегії, Торгілс Лутро, наголосив на цьому у інтерв’ю NRK.

“Ми бачимо, що деякі з намірів Росії можуть полягати в підготовці диверсійних актів. Вони діють по всьому району і пересуваються”, – сказав Лутро.

PST також повідомила про викриття кількох агентів, але їхню точну кількість не називає.

Лутро вважає, що Росія, крім особистих мотивів, може прагнути зашкодити репутації Норвегії перед її союзниками, представляючи її як неконтрольовану або неспроможну.

“Зрозуміло, що одна з цілей Росії – виставити нас у поганому світлі. Вони намагатимуться показати, що ми самі себе не контролюємо, або що ми не можемо допомогти нашим союзникам з експортом у потенційних майбутніх ситуаціях”, – сказав він.

Розвідувальна діяльність Росії в Норвегії, за словами Лутро, зросла після подій в Україні у 2022 році.

“Агенти російської розвідки працюють проти різних цілей, таких як критичні та вразливі об’єкти інфраструктури та військові об’єкти. Вони також мають чітку мету викрити норвезькі плани дій в надзвичайних ситуаціях”, – сказав Лутро.

Лутро зауважив, що визначити агентів складно:

“Вони змішуються з натовпом, що також є їхньою роботою. Вони не обов’язково мають російське громадянство, але їх можуть мотивувати діяти від імені Росії, наприклад, грошима або погрозами”, – пояснив Лутро.