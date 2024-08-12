Російські спецслужби використовують ситуацію в Курській області для безпідставних звинувачень українських військових у вчиненні воєнних злочинів. Російська сторона активно розповсюджує фейки та інформаційні вкиди, що не відповідають дійсності.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Ці інформаційно-психологічні спецоперації, за даними СБУ, спрямовані на відвернення уваги від неефективності російської оборони проти наступальних дій ЗСУ. СБУ також попереджає про можливість інсценування злочинів проти цивільного населення Курської області, що може бути використано для звинувачення української сторони.

Спеціалісти СБУ наголошують, що такі спроби не зможуть вплинути на наступальні дії ЗСУ або змінити думку міжнародних партнерів України. Військові Сили оборони продовжують дотримуватися міжнародних норм і стандартів ведення війни, демонструючи повагу до військовополонених і цивільного населення.