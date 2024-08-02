Про це стверджує французьке видання Le Monde з посиланням на власні джерела.
За даними видання, українські сили співпрацюють із повстанцями, які діють на півночі Малі, надаючи їм стратегічну інформацію і навчаючи їх використання дронів.
Представник альянсу озброєних повстанців CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан визнав у коментарі ЗМІ, що у них дійсно відбуваються контакти з українськими спецслужбами.
“У нас є зв’язки з українцями, як і з усіма: французами, американцями та іншими”, — сказав він.
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