Українські спецслужби навчали озброєних повстанців-туарегів у Малі керувати дронами і надавали їм стратегічну інформацію.

Про це стверджує французьке видання Le Monde з посиланням на власні джерела.

За даними видання, українські сили співпрацюють із повстанцями, які діють на півночі Малі, надаючи їм стратегічну інформацію і навчаючи їх використання дронів.

Представник альянсу озброєних повстанців CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан визнав у коментарі ЗМІ, що у них дійсно відбуваються контакти з українськими спецслужбами.

“У нас є зв’язки з українцями, як і з усіма: французами, американцями та іншими”, — сказав він.