Про це він написав у своєму Х.

Нагадаємо, що сенатори вже оприлюднили деталі двопартійного законопроєкту на основі запиту президента США щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, та на підтримку України та Ізраїлю. Він передбачає виділення 60,1 млрд$ на допомогу Україні, 14,1 млрд$ для Ізраїлю та 20,2 млрд$ на посилення безпеки на кордоні США.