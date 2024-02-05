Про це він написав у своєму Х.
Нагадаємо, що сенатори вже оприлюднили деталі двопартійного законопроєкту на основі запиту президента США щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, та на підтримку України та Ізраїлю. Він передбачає виділення 60,1 млрд$ на допомогу Україні, 14,1 млрд$ для Ізраїлю та 20,2 млрд$ на посилення безпеки на кордоні США.
“Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і не наближає до завершення прикордонну катастрофу, яку створив президент… Якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він буде мертвим по прибуттю”,— наголосив Джонсон.