Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 10 липня під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомило агентство Reuters.

Будучи спікером Палати представників США з жовтня 2023 року, Джонсона багато хто звинувачував у затримці нових поставок допомоги Києву через його відмову провести голосування щодо законопроекту про іноземну допомогу Україні на 61 мільярд доларів.

Раніше цього літа Джонсон заявив, що не згоден із запровадженням обмежень, щоб ЗСУ завдавали ударів американською зброєю по території Росії і розкритикував “мікрокерування військовими зусиллями в Україні” адміністрації Байдена.

1 червня США дали Україні дозвіл використовувати американську зброю, зокрема ракети HIMARS, для ударів по об’єктах у Росії, розташованих поблизу кордону з Харківською областю, після того, як 10 травня Росія поновила наступ у цьому регіоні.