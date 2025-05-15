Спільна пісня “Холодна гора” від харківських гуртів “Жадан і Собаки” та “Курган & Agregat” вже доступна для слухачів. Усі доходи від монетизації цього відео будуть передані на підтримку патронатної служби бригади Національної гвардії України “Хартія”.

Композиція розкриває історію харківських підлітків, які, спостерігаючи з висоти старого району, бачать як прекрасний, так і безнадійний світ дорослих.

Режисером кліпу став Денис Воронцов, один із засновників незалежного кінематографічного об’єднання Babylon’13. Зйомки проходили на фоні Харківського палацу спорту, який зазнав ушкоджень від російських ракет у вересні 2024 року, а також у трамвайному депо, яке постраждало від обстрілів у Салтівці в 2022 році.

У відео можна побачити військовослужбовців другого корпусу НГУ “Хартія”, серед яких засновник підрозділу Всеволод Кожем’яко, Юлія (Тайра) Паєвська, заслужений артист України Михайло Озеров, а також художники Олег Калашнік і Гамлет Зіньківський. Також у проекті взяли участь друзі “Хартії” – Олег (Піротехнік) Абрамичев та продюсерка Варвара Чорна.

Музиканти та команда, що працювала над створенням кліпу, висловили вдячність Харківській міській раді та міському голові Ігорю Терехову за підтримку під час зйомок.