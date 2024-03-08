Головні заяви з сьогоднішньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана:
- Україна передала Туреччині список українців і кримських татар, які перебувають у російському полоні або в неволі. Володимир Зеленський заявив, що розраховує на сприяння Туреччини в цьому питанні;
- Підписано угоду про спрощення торгівлі між країнами;
- Зеленський зустрівся з представниками турецького оборонного комплексу та бізнесів. Будуть спільні проєкти;
- Україна і Туреччина спільно працюватимуть над продовольчою безпекою і безпекою Чорноморського регіону;
- Президенти обговорили Українську формулу миру. Ердоган заявив, що готовий прийняти мирний саміт за участі росії. Зеленський відповів, що не бачить представників росії на цьому саміті;
- Сторони підписали ряд важливих документів на рівні міністерств оборони.