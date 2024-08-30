Про це повідомляється на сторінці “Спільноти Оленівки”.

У заході мають взяти участь сам президент, Кирило Буданов, а також ключові члени переговорної групи з виходу військовослужбовців з Азовсталі: Денис Прокопенко (командир бригади «Азов»), Дмитро Усов (секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими) та Олександр Ковальов (народний депутат України).

Від «Спільноти Оленівки» в ролі спікерів виступлять дружини захисників, важко поранених під час теракту в Оленівці – Марія Алєксєєвич, Ганна Лобова та Анастасія Гондюл. Організація прагне, щоб президент та всі учасники переговорної групи публічно розповіли про деталі угод, що були досягнуті при виході з Азовсталі, участь третієї сторони, про яку згадував президент у 2022 році, а також обговорили питання створення нової переговорної групи, до складу якої мають увійти особи, що займалися виведенням військових у російський полон, який триває вже понад два роки.

ГО «Спільнота Оленівки» просить президента узгодити дату проведення пресконференції з усіма зазначеними особами та повідомити про прийняте рішення. Якщо захід відбудеться, організація хоче, щоб на ньому були присутні представники інших громадських організацій, що займаються питаннями військовополонених з Азовсталі, а також рідні загиблих під час боїв у Маріуполі та теракту в Оленівці.

“Президент України за понад два роки з дня виходу наших рідних у полон не зустрівся з родинами оборонців Маріуполя, незважаючи на раніше надіслані звернення до нього та публічні прохання про зустріч. Тому ми просимо ЗМІ поширити наше нове звернення, щоби президент України його побачив”, — заявляє організація.