Про це повідомляє “Суспільне”.

FIЇNKA набрала найбільше голосів серед фанатів у застосунку “Дія” — 79 699 (30,40%), за результатами глядацького онлайн-голосування, яке тривало з 13 по 17 січня.

Загалом у голосуванні взяли участь понад 262 170 українців.

FIЇNKA стане десятим фіналістом, який змагатиметься за право представляти Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2025”.

Список всіх фіналістів:

  • FIЇNKA “Культура”
  • Future Culture “Waste My Time”
  • KHAYAT “HONOR”
  • KRYLATA “STAY TRUE”
  • MOLODI “my sea”
  • Ziferblat “Bird of pray”
  • Абіє “Дім”
  • ДК Енергетик “Сіль”
  • Маша Кондратенко “No time to cry”
  • Влад Шериф “Wind of change”.

Переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту, який відбудеться 8 лютого.