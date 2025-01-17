Співачка FIЇNKA здобула перемогу в голосуванні за останнього учасника фіналу Національного відбору на "Євробачення-2025".

Про це повідомляє “Суспільне”.

FIЇNKA набрала найбільше голосів серед фанатів у застосунку “Дія” — 79 699 (30,40%), за результатами глядацького онлайн-голосування, яке тривало з 13 по 17 січня.

Загалом у голосуванні взяли участь понад 262 170 українців.

FIЇNKA стане десятим фіналістом, який змагатиметься за право представляти Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2025”.

Список всіх фіналістів:

FIЇNKA — “Культура”

“Культура” Future Culture — “Waste My Time”

“Waste My Time” KHAYAT — “HONOR”

“HONOR” KRYLATA — “STAY TRUE”

“STAY TRUE” MOLODI — “my sea”

“my sea” Ziferblat — “Bird of pray”

“Bird of pray” Абіє — “Дім”

“Дім” ДК Енергетик — “Сіль”

“Сіль” Маша Кондратенко — “No time to cry”

“No time to cry” Влад Шериф — “Wind of change”.

Переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту, який відбудеться 8 лютого.