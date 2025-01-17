Про це повідомляє “Суспільне”.
FIЇNKA набрала найбільше голосів серед фанатів у застосунку “Дія” — 79 699 (30,40%), за результатами глядацького онлайн-голосування, яке тривало з 13 по 17 січня.
Загалом у голосуванні взяли участь понад 262 170 українців.
FIЇNKA стане десятим фіналістом, який змагатиметься за право представляти Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2025”.
Список всіх фіналістів:
- FIЇNKA — “Культура”
- Future Culture — “Waste My Time”
- KHAYAT — “HONOR”
- KRYLATA — “STAY TRUE”
- MOLODI — “my sea”
- Ziferblat — “Bird of pray”
- Абіє — “Дім”
- ДК Енергетик — “Сіль”
- Маша Кондратенко — “No time to cry”
- Влад Шериф — “Wind of change”.
Переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту, який відбудеться 8 лютого.
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