Цією новиною співачка поділилася в сториз на своїй Instagram-сторінці.

Вона розповіла, що її музикантів мобілізували на в’їзді у місто напередодні концерту. З огляду на це довелося скасувати суботній виступ.

“За декілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелів. Ви напевно впізнаєте. Без мейкапу, без зачіски. Бо концерту сьогодні не буде. Хлопців-музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас концерт, їм вручили повістки і мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Тому дякую вам за розуміння. Квитки можете повернути”, — повідомила співачка.