Державний департамент підтвердив інформацію про смерть одного із працівників посольства США у Києві.

Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу.

За його словами, померлий перебував у підпорядкуванні глави місії в посольстві в Києві.

“Наскільки ми розуміємо, він помер із природних причин, і немає жодних ознак злочину”, — зазначив Міллер.

Він висловив співчуття рідним і близьким померлого.