Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу.
За його словами, померлий перебував у підпорядкуванні глави місії в посольстві в Києві.
“Наскільки ми розуміємо, він помер із природних причин, і немає жодних ознак злочину”, — зазначив Міллер.
Він висловив співчуття рідним і близьким померлого.
- У Києві знайшли мертвим співробітника посольства США
- Замість того, щоб взяти в полон – обезголовили: росіяни жорстоко вбили бійця ЗСУ
- Затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки у Німеччині