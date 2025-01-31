Як повідомляє Axios з посиланням на головного адміністративного посадовця Палати представників (CAO), DeepSeek наразі перебуває на розгляді відомства і не має дозволу на офіційне використання. У заяві йдеться, що зловмисники вже використовують цей чат-бот для встановлення вірусних програм, що становить загрозу безпеці пристроїв.

У зв’язку з цим Палата представників ухвалила рішення обмежити функціональність DeepSeek на всіх пристроях, виданих співробітникам. Також їм заборонено встановлювати цей чат-бот на офіційні телефони, комп’ютери та планшети.

Axios зазначає, що це не перший випадок, коли в Конгресі запроваджують обмеження на використання штучного інтелекту. Так, у 2023 році CAO дозволило користуватися ChatGPT лише у платній версії та для виконання конкретних завдань, а у квітні 2024 року співробітникам заборонили застосовувати Microsoft Copilot.