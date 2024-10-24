Працівники Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва викриті у масштабній схемі ухилення від мобілізації, що охопила більше тисячі військовозобов'язаних.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, підозрювані налагодили схему отримання хабарів від чоловіків, які підлягали мобілізації. За 8,5 тисяч доларів США вони пропонували допомогу у постановці на облік у відповідному ТЦК, видачу тимчасових посвідчень та внесення даних до Єдиного реєстру військовозобов’язаних і резервістів.

Затримання підозрюваних відбулося під час отримання другої частини хабаря у розмірі 4 тисяч доларів США. Під час проведення понад 40 одночасних обшуків, правоохоронці вилучили понад 1,2 мільйона доларів США та 45 тисяч євро готівкою, а також мобільні телефони, чорнові записи, печатки, військові квитки і 11 автомобілів преміум-класу, кожен з яких оцінюється у понад 100 тисяч доларів США.

Службовців звинувачують у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем “ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України”.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Досудове розслідування та оперативний супровід справи здійснює територіальне управління Державного бюро розслідувань.