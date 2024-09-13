Місія Міжнародного агентства з атомної енергії здійснила візит на одну з електропідстанцій в Україні.

Про це повідомили на сайті “МАГАТЕ” та в “Укренерго“.

“Спостерігачі МАГАТЕ почали роботу на високовольтних електропідстанціях системи передачі. 12 вересня моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала одну з підстанцій “Укренерго”, яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС”, — повідомили в “Укренерго”.

Свій перший візит на електричну підстанцію місія МАГАТЕ здійснила в рамках своєї роботи з оцінки стану інфраструктури електромережі, необхідної для ядерної безпеки.

Під час візиту на майданчик “Київська” команда МАГАТЕ помітила пошкодження, зазнані раніше, але також відзначила, що після ремонту підстанція повернулася на повну потужність.

В МАГАТЕ зауважили, що надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту, які два з половиною роки тому окреслив директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

“Оцінка стану підстанцій є важливим елементом нашої роботи в Україні, оскільки безпека роботи АЕС залежить від стабільного підключення до мережі. В останні тижні та місяці ситуація в цьому відношенні стає дедалі нестійкішою. Як експертам у галузі ядерної безпеки та відповідної інфраструктури, нам важливо отримати інформацію про стан підстанцій з перших рук”, — сказав Гроссі.