Про це повідомляє головний редактор “Української правди” Севгіль Мусаєва.

“За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо про інцидент, коли до Чернігівського драмтеатру надійшов лист з Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) про виклик туди 34 військовозобов’язаних працівників театру, зокрема акторів та технічного персоналу. Дирекція зазначила, що театр не зрозуміло на який час, але буде закритим.

