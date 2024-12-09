Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І попри те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять — це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК”, — сказав він.

Клименко зазначив, що правоохоронці контролюють дотримання правопорядку та захист прав громадян. Він відзначив, що є “окремі випадки”, які сприяють “немобілізації”.

“У деяких випадках деяких випадках вони мають рацію — є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки”, — зазначив Клименко.

Він зауважив, що необхідно враховувати специфіку кожного регіону та здатність підрозділів ТЦК виконувати свої функції в цих областях. Однак, на його думку, ТЦК здатні виконувати ці завдання й без Нацполу, оскільки вони мають для цього всі необхідні повноваження.