Про це заявила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак на пресконференції Сухопутних військ України.
“Одразу скажу, що забирати засоби стільникового зв’язку ТЦК права не мають”, — зазначила Козак.
Водночас майор пояснила, що використання мобільних телефонів у приміщеннях ТЦК може бути обмежене через їх режимний статус.
За її словами, законною вимогою співробітників ТЦК є визначення місця для спілкування військовозобов’язаних.
Лариса Козак також додала, що в деяких кабінетах ТЦК заборонено використання мобільних телефонів через випромінювання, навіть самі співробітники ТЦК не користуються ними в таких приміщеннях.
- На Миколаївщині викрито корупційну схему ухилення від мобілізації у ТЦК
- Конфлікт на вокзалі Дніпра: Чоловік вдарив ножем поліцейського під час перевірки документів представниками ТЦК
- Військовослужбовця відмовилися обслуговувати у столичному ресторані за розпорядженням керівництва