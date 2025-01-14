Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають права вилучати мобільні телефони у військовозобов'язаних.

Про це заявила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак на пресконференції Сухопутних військ України.

“Одразу скажу, що забирати засоби стільникового зв’язку ТЦК права не мають”, — зазначила Козак.

Водночас майор пояснила, що використання мобільних телефонів у приміщеннях ТЦК може бути обмежене через їх режимний статус.

За її словами, законною вимогою співробітників ТЦК є визначення місця для спілкування військовозобов’язаних.

Лариса Козак також додала, що в деяких кабінетах ТЦК заборонено використання мобільних телефонів через випромінювання, навіть самі співробітники ТЦК не користуються ними в таких приміщеннях.