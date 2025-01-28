У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12442, який передбачає кримінальну відповідальність для посадових осіб ТЦК за порушення порядку призову. У разі, якщо їхні дії спричинять умисний призов або ухилення від служби, їм може загрожувати до 8 років ув'язнення.