Про це пише видання “Судово-юридична газета”.
Ініціаторами законопроєкту виступили депутати профільного Комітету з питань правоохоронної діяльності (Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Олександр Бакумов, Максим Бужанський) та Комітету з питань національної безпеки, включно з головою Олександром Завітневичем.
Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу України двома новими статтями:
- Стаття 337-1: “Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби”. Головам та членам ВЛК, які умисно порушили процедуру визначення придатності до військової служби, що призвело до незаконного призову або звільнення від служби, загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади до 3 років.
- Стаття 426-2: “Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу”. Умисний призов або ухилення громадян від служби через дії посадовців ТЦК під час воєнного стану каратимуть аналогічним терміном ув’язнення — від 3 до 8 років.