Ввечері 11 жовтня в київському Палаці спорту відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після його завершення на виході на відвідувачів чекали співробітники ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони проводили перевірку військово-облікових документів у військовозобов’язаних.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН та Київ 24 з місця події.

Декількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або тих, хто відмовлявся їх показати, поліція затримала та доставила до ТЦК. Іншим вручили повістки та відпустили.

«Тут навколо кричали “ганьба”. А якби прийшли кацапи, що б кричали? Я розумію, можна боятися. Але не треба ганьбитися. Якщо ти три роки ховався і тебе тут затримали, будь чоловіком, підніми голову гордо і йди вперед. Ніхто тебе в перший день під кулі не відправить», — сказав Артем, колишній військовослужбовець 93-ї бригади, який був демобілізований за станом здоров’я і також відвідав концерт.

Одна з жінок намагалася сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка, і вигукувала, що «поїде з ним», але поліціянти її не пустили.

Як пояснили в поліції, під час воєнного стану правоохоронці мають право вимагати у військовозобов’язаних документи, що підтверджують їхню особу та військово-обліковий статус.

Також вони можуть перевірити, чи оновлені дані військовозобов’язаних згідно з законодавством про мобілізацію.

У випадку, якщо військовозобов’язаний перебуває в розшуку ТЦК, поліціянти мають право його затримати і доставити до військкомату.