Один із засновників та власників «ПриватБанку», а також близький товариш Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з України з підробленими документами.

Про це пише «Українська правда», покликаючись на власні джерела в Офісі генпрокурора та бізнесових колах.

Відомо, що Боголюбов виїхав з України поїздом Київ — Хелм у ніч проти 24 червня. Одна з причин його виїзду з країни — можлива підозра бізнесмену від Бюро економічної безпеки у справі «ПриватБанку».

Як пише «УП», наразі Боголюбов перебуває в Австрії. Видання також зазначає, що правоохоронці затримали прикордонника, який погодив виїзд бізнесмена за кордон.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «ПриватБанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Після націоналізації «ПриватБанку» Боголюбов та Коломойський стали об’єктами численних юридичних розслідувань, пов’язаних із виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.