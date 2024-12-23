З 1 січня 2025 року "Укрпошта" змінює підхід до тарифікації доставки. Компанія повністю відмовляється від тарифів, що залежать від ваги. З наступного року громадяни платитимуть виключно за об’єм посилки.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

“Вперше в історії Укрпошти (а скоріш за все й України) ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Так – повністю. Тож в нас будуть “невагомі” тарифи. Тариф буде залежати виключно від об’єму. Як це відбувається у лідерів світового ринку, таких як FedEx чи UPS. Увага – не від об’ємної ваги, а лише від об’єму”, — йдеться у повідомленні.

За словами Смілянського, вартість доставки буде фіксованою і її легко можна буде розрахувати, використовуючи стандартні коробки “Укрпошти”. Також клієнти зможуть відправляти посилки у власних коробках, які мають відповідати вимогам компанії.

Однак вага посилки все ж зазначатиметься при відправленні. Це необхідно для контролю цілісності відправлення та забезпечення його безпеки, пояснив директор “Укрпошти”.

Щодо нестандартних відправлень, їх прийматимуть за додаткову плату в розмірі 50 гривень за ручну обробку, додав Смілянський.