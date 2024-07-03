Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що ворог продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці та підготовки до складного осінньо-зимового періоду.

В Міненерго навели головні тези ворожої пропаганди:

  • “Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку – нічого не побудує”;
  • “Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон”;
  • “Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни”.

Як наголосили в Міненерго, жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності й спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства.

Українців вкотре закликали довіряти інформації лише з офіційних джерел.

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