Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що ворог продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці та підготовки до складного осінньо-зимового періоду.
В Міненерго навели головні тези ворожої пропаганди:
- “Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку – нічого не побудує”;
- “Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон”;
- “Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни”.
Як наголосили в Міненерго, жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності й спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства.
Українців вкотре закликали довіряти інформації лише з офіційних джерел.
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