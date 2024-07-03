Росіяни в Україні поширюють фейки, які стосуються ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про залякування українців відключеннями світла та експорт електроенергії за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що ворог продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці та підготовки до складного осінньо-зимового періоду.

В Міненерго навели головні тези ворожої пропаганди:

“Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку – нічого не побудує”;

“Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон”;

“Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни”.

Як наголосили в Міненерго, жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності й спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства.

Українців вкотре закликали довіряти інформації лише з офіційних джерел.