Фаік Фізієв, 88-річний мешканець Судака, до 18 травня 1944 року жив у Старому Криму, що розташований всього за 33 кілометри від Судака. Його життя кардинально змінилося, коли він провів 48 років у засланні, а повернувшись до Криму у 55 років, змушений був починати все з нуля.

З кожним роком стає все менше кримських татар, які пережили депортацію і можуть поділитися своїми спогадами про ті трагічні події. Фаік Фізієв згадує 18 травня 1944 року – день, коли почалася депортація, а також роки, проведені в засланні, і його повернення на рідну землю.

У своєму монолозі він розкриває жахи геноциду кримськотатарського народу, який залишив глибокий слід у його житті та долі багатьох родин. Ці спогади є свідченням незламності духу кримських татар і важливості пам’яті про жертви депортації.

Історія Фаіка Фізієва – це не лише особистий досвід, а й нагадування про те, як важливо вшановувати пам’ять тих, хто постраждав від цих трагічних подій.