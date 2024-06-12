Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі.
Він заявив, що буде введено цілу низку нових ефективних санкцій і заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, що допомагають Росії вести війну.
“Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину”, — сказав Кірбі.
У Білому домі також заявили, що наступного тижня G7 направить жорстке попередження середнім і малим китайським банкам, які допомагають Росії ухилятися від західних санкцій.
Щорічний саміт лідерів економічно найрозвиненіших демократичних країн світу G7 пройде в Італії з 13 по 15 червня. Зустріч відбудеться в Апулії на півдні Італії. До складу G7 входять США, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія. Європейський Союз бере участь у всіх обговореннях та представлений головами як Європейської ради, так і Європейської комісії.
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