США оголосять про нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії та її партнерів під час саміту лідерів країн G7, який пройде в Італії наприкінці цього тижня.

Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

Він заявив, що буде введено цілу низку нових ефективних санкцій і заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, що допомагають Росії вести війну.

“Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину”, — сказав Кірбі.

У Білому домі також заявили, що наступного тижня G7 направить жорстке попередження середнім і малим китайським банкам, які допомагають Росії ухилятися від західних санкцій.

Щорічний саміт лідерів економічно найрозвиненіших демократичних країн світу G7 пройде в Італії з 13 по 15 червня. Зустріч відбудеться в Апулії на півдні Італії. До складу G7 входять США, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія. Європейський Союз бере участь у всіх обговореннях та представлений головами як Європейської ради, так і Європейської комісії.