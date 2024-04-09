Міністр фінансів США Джанет Єллен після чотириденних переговорів у Китаї попередила банки та експортерів країни про можливі наслідки у разі надання допомоги Росії у зміцненні її військового потенціалу.

Про це пише Bloomberg.

«Я наголосила, що компанії, у тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять», – заявила Єллен.

Вона заявила, що китайські банки, які сприяють експорту до Росії товарів військового і подвійного призначення, можуть стати об’єктами американських санкцій.

Адміністрація Байдена активно намагається протистояти фірмам по всьому світу, які допомагають Росії уникнути санкцій, накладених США та їхніми союзниками після російського вторгнення в Україну. Хоча Китай оголосив про свою нейтральність у війні, торгівля з Росією різко зросла з початку конфлікту.

Одним з ключових інструментів Америки проти фінансових інститутів є можливість Казначейства перекрити їм доступ до доларів США, що є серйозною загрозою для будь-якого банку, що діє на міжнародному рівні.