

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву заступника помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніеля Шапіро.

Шапіро у виступі через кілька годин після того, як сирійські повстанці оголосили про повалення уряду Башара Асада, закликав усі сторони захищати цивільне населення і поважати міжнародні норми.

“Ми усвідомлюємо, що хаотичні і динамічні обставини на місцях в Сирії можуть дати ІДІЛ простір для активізації, планування зовнішніх операцій, і ми сповнені рішучості працювати з партнерами, щоб продовжувати зменшувати ці можливості.., забезпечити остаточну поразку («Ісламської держави» – ред.), утримувати бойовиків ІДІЛ і забезпечити репатріацію переміщених осіб”, — сказав він.

Угруповання «Хаят Тахрір аль-Шам», яке очолило наступ повстанців на заході Сирії, раніше було філією «Аль-Каїди», відомою як «Фронт ан -Нусра», доки її лідер Абу Мохаммед аль-Голані не розірвав зв’язки з глобальним джихадистським рухом у 2016 році. В усьому світі воно визнане терористичною організацією.