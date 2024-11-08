Міністерство юстиції США оголосило, що громадянин Ірану Фархад Шакері отримав обвинувачення у зв’язку з імовірною змовою з метою вбивства Дональда Трампа, що нібито була організована елітним Корпусом вартових ісламської революції Ірану (КВІР).

Про це повідомляє Reuters.

За словами представників міністерства, Шакері повідомив правоохоронцям, що 7 жовтня 2024 року йому доручили розробити план вбивства Трампа, але він заявив, що не має наміру реалізовувати його в межах встановлених термінів.

Шакері, 51-річний резидент Тегерана, має статус агента КВІР і, за словами прокурорів, був депортований зі США у 2008 році після засудження за крадіжку. Нині Шакері перебуває на волі та, імовірно, знаходиться в Ірані.

Крім того, обвинувачення висунуті двом жителям Нью-Йорка, Карлайлу Рівері та Джонатану Лоудхолту, які раніше познайомилися з Шакері у в’язниці. Їх підозрюють у співучасті в плануванні замаху на громадянина США іранського походження в Нью-Йорку, що критично висловлювався про іранську владу.

Офіційно ціль нападу не розголошують, але вона відповідає опису Масіх Алінежад, журналістки та активістки, яка виступає проти законів Ірану щодо обов’язкового носіння хіджабу.

Раніше, у 2021 році, четверо іранців звинувачувалися у змові з метою її викрадення, а у 2022 році біля її будинку був затриманий чоловік зі зброєю.

Ріверу та Лоудхолта заарештовано та залишено під вартою до судового розгляду. Адвокати обвинувачених поки не надали коментарів щодо справи.