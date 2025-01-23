Сильні м’язи та хороша фізична підготовка можуть майже вдвічі зменшити ризик смерті у разі захворювання на рак.

Таких висновків дійшли вчені у новому дослідженні, опублікованому в науковому журналі British Journal of Sports Medicine, пише The Guardian.

Дослідження, проведене під керівництвом Університету Едіт Ковен в Австралії, проаналізувало дані майже 47 тисяч пацієнтів з різними видами та стадіями раку. Метою було з’ясувати, чи можуть сила м’язів і рівень кардіореспіраторної підготовки зменшити ризик смерті.

Згідно з результатами, люди з хорошою фізичною підготовкою мали на 31-46% менше шансів померти з будь-якої причини. У пацієнтів з раком 3 та 4 стадій ризик смерті зменшувався на 8-46%, а у хворих на рак легенів та травного тракту – на 19-41%.

“Наші результати підкреслюють, що силу м’язів потенційно можна використати в клінічній практиці для визначення ризику смертності у хворих на рак на пізніх стадіях. Вправи на зміцнення м’язів можуть застосовуватися для збільшення тривалості життя”, – зазначили дослідники.