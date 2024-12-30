Користувач Reddit повідомив, що під час пошуку за запитом "Mia" на Spotify отримав результат із відео за участі відомої акторки Мії Халіфи, що мало порнографічний характер.

Про це повідомляє The Verge.

Хоча журналісти видання не виявили згаданого відео в результатах пошуку на момент публікації матеріалу, їм вдалося знайти інші ролики порнографічного характеру у вкладці “Відео”.

“Ми видалили цей контент, оскільки він порушує наші правила щодо публікації відвертого матеріалу”, – заявила представниця Spotify Лаура Бейт у коментарі для The Verge.

Однак навіть після видалення відео акаунт, який його опублікував, чи його аналог із майже ідентичним нікнеймом продовжує поширювати аудіопорно, часто з провокаційними обкладинками.

Подібні матеріали, які містять відвертий аудіо- чи візуальний контент, можна знайти й на інших акаунтах платформи. Зазначається, що функція прямої скарги на подібний контент відсутня. Щоб повідомити про порушення, користувачам необхідно скопіювати посилання на подкаст і заповнити відповідну форму на офіційному сайті Spotify.

Проблема не є новою. У листопаді 2024 року користувач Reddit поскаржився на персональний плейлист Discover Weekly, який містив аудіопорно. Ще у 2022 році видання Vice повідомляло про зростання кількості порнографічного контенту на платформі. Запити на кшталт коми чи крапки могли видавати плейлисти з провокаційними назвами й обкладинками, які відповідали змісту. Один із таких випадків розповів читач видання, наголосивши, що на порнографічний контент у Spotify натрапила його восьмирічна донька.

Проблема свідчить про необхідність удосконалення модерації контенту на платформі, адже навіть після видалення окремих матеріалів подібний контент продовжує з’являтися.