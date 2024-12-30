Про це повідомляє The Verge.
Хоча журналісти видання не виявили згаданого відео в результатах пошуку на момент публікації матеріалу, їм вдалося знайти інші ролики порнографічного характеру у вкладці “Відео”.
“Ми видалили цей контент, оскільки він порушує наші правила щодо публікації відвертого матеріалу”, – заявила представниця Spotify Лаура Бейт у коментарі для The Verge.
Однак навіть після видалення відео акаунт, який його опублікував, чи його аналог із майже ідентичним нікнеймом продовжує поширювати аудіопорно, часто з провокаційними обкладинками.
Подібні матеріали, які містять відвертий аудіо- чи візуальний контент, можна знайти й на інших акаунтах платформи. Зазначається, що функція прямої скарги на подібний контент відсутня. Щоб повідомити про порушення, користувачам необхідно скопіювати посилання на подкаст і заповнити відповідну форму на офіційному сайті Spotify.
Проблема не є новою. У листопаді 2024 року користувач Reddit поскаржився на персональний плейлист Discover Weekly, який містив аудіопорно. Ще у 2022 році видання Vice повідомляло про зростання кількості порнографічного контенту на платформі. Запити на кшталт коми чи крапки могли видавати плейлисти з провокаційними назвами й обкладинками, які відповідали змісту. Один із таких випадків розповів читач видання, наголосивши, що на порнографічний контент у Spotify натрапила його восьмирічна донька.
Проблема свідчить про необхідність удосконалення модерації контенту на платформі, адже навіть після видалення окремих матеріалів подібний контент продовжує з’являтися.
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