В Україні споживання електроенергії зросло на 1,9% станом на 15 серпня 2024 року в порівнянні з попередньою добою.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Стан енергосистеми погіршується через зростання споживання електроенергії, яке викликане спекотною погодою в південних та західних областях. Наразі знеструмлені 499 населених пунктів через бойові дії та інші причини.

Споживання електроенергії 15 серпня на 1,9% перевищує рівень попереднього дня, з максимальним споживанням у вечірні години. Енергосистема все ще відновлюється після атак, існує дефіцит потужності, тривають ремонти.

Громадян закликають до ощадливого споживання, особливо в період з 18:00 до 22:00. Обмеження споживання на сьогодні не прогнозуються.