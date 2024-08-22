Про це повідомляють Укренерго та Міністерство енергетики.
Укренерго розповіло, що другу добу поспіль рівень електроспоживання більшає.
22 серпня станом на 9:30 він на 1,8% вищий, ніж попередньої доби. Це зумовлено спекою в більшості областей. Напередодні ж, 21 серпня, максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж 20 серпня.
А проте відключень світла на сьогодні поки не прогнозується.
Енергетики просять жителів України ощадливо споживати електрику, особливо в пікові години — з 16:00 по 22:00, а також не вмикати одночасно декілька потужних приладів.
Через наслідки негоди уранці 22 серпня без світла лишаються 63 населені пункти у Львівській і Закарпатській областях. Тривають роботи з відновлення. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях. З технічних причин є відключення на Сумщині та Одещині.
- У середу 21 серпня світло вимикатимуть з 16:00 до 24:00, — Укренерго
- З понеділка в Україні починають діяти графіки відключень світла, – Укренерго
- В Україні запрацювала “гаряча лінія” з питань енергетики