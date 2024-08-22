У четвер, 22 серпня, станом на 9:30 споживання електроенергії в України через спеку на 1,8% вище, ніж попередньої доби. Відключення світла не прогнозуються. Через негоду знеструмлені 63 населених пункти на Львівщині та Закарпатті.

Про це повідомляють Укренерго та Міністерство енергетики.

Укренерго розповіло, що другу добу поспіль рівень електроспоживання більшає.

22 серпня станом на 9:30 він на 1,8% вищий, ніж попередньої доби. Це зумовлено спекою в більшості областей. Напередодні ж, 21 серпня, максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж 20 серпня.

А проте відключень світла на сьогодні поки не прогнозується.

Енергетики просять жителів України ощадливо споживати електрику, особливо в пікові години — з 16:00 по 22:00, а також не вмикати одночасно декілька потужних приладів.

Через наслідки негоди уранці 22 серпня без світла лишаються 63 населені пункти у Львівській і Закарпатській областях. Тривають роботи з відновлення. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях. З технічних причин є відключення на Сумщині та Одещині.