Колишньому розвіднику Роману Червінському, якого підозрюють у хабарі на 100 тисяч доларів, продовжили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомило “Суспільне”.

Зазначається, що суд ухвалив рішення залишити Червінського під домашнім арештом до 5 лютого 2025 року.

Нагадаємо, за даними слідства, ексрозвідник у 2020 році намагався заволодіти 100 тисячами доларів, видаючи себе за впливового чиновника Державної фіскальної служби. У свою чергу, захист Червінського стверджує, що відео, на якому він нібито брав хабар, було незаконно записане, сфальсифіковане та порізане.

Окрім цього, Червінського також підозрюють в організації операції, яка призвела до російського удару по аеродрому “Канатове” в липні 2022 року, внаслідок якого загинув командир військової частини та були поранені інші військові.

Червінський вийшов із СІЗО лише 17 липня цього року після внесення застави в розмірі 9 млн гривень.