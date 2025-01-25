Головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, підозрюваний у незаконному збагаченні на мільйон доларів, ймовірно, планував придбати у Туреччині віллу за 650 мільйонів євро (понад 28 мільйонів гривень).

Про це повідомляє hromadske із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини, де мав намір придбати віллу з басейном на три поверхи за 650 тисяч євро. Під час поїздок посадовець спілкувався з рієлтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

Відомо, що у Друзя у Туреччині проживає його падчерка, саме для неї головний психіатр ЗСУ придбав гібридну Toyota. Цю покупку лікар навіть зафільмував на власний телефон. Також він придбав вольєр для своїх собак вартістю 300 тисяч гривень.

Правоохоронці зʼясували, що нинішня дружина Друзя — росіянка, яка вже отримала українське громадянство. Разом з тим, його син, який живе у Києві, досі має російський паспорт.

Нагадаємо, днями Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад один мільйон доларів. Суд ухвалив рішення про утримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 49 мільйонів гривень.