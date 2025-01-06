Адвокатка військового Сергія Гнезділова, Анастасія Бурковська, заявила про перешкоджання поверненню її клієнта на військову службу. На її думку, прокурор Микола Шелест чинить тиск на військову частину, аби Гнезділов не мав змоги поновитися на посаді, що може призвести до його засудження.

Про це повідомляє Hromadske.

“З 25 грудня нас годували “завтраками”, а вже сьогодні, 6 січня, ми дізналися, що частина, яка спершу погодилася взяти Гнезділова, тепер відмовила нам. Це свідчить, що сторона обвинувачення або їхнє керівництво умисно тисне на частину, щоб не звільняти обвинуваченого від кримінальної відповідальності”, — зазначила Бурковська.

Прокурор Микола Шелест підтвердив, що захист подав йому клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності з відповідним листом від військової частини, яка погодилася прийняти Сергія. Водночас він пояснив, що звернувся до командування цієї частини з проханням підтвердити їхню готовність.

“Я надіслав запит на командування цієї нової військової частини, щоб підтвердити, що вона готова прийняти Гнезділова. Я отримав відповідь, у якій ішлося про відмову. Не думаю, що це спроба тиску. Якщо Сергій знайде собі місце служби, він повернеться туди”, — зауважив прокурор.

Адвокатка надала копію відповіді, де зазначається, що командир частини скасував попередню письмову згоду на прийом Гнезділова, яку раніше підписав виконувач обов’язків командира. Причиною цього стала відсутність повноважень у тимчасово виконуючого обов’язки приймати такі рішення.

Печерський районний суд Києва 6 січня продовжив запобіжний захід для Сергія Гнезділова. Військовослужбовця утримуватимуть на гауптвахті до 31 січня у рамках кримінального провадження за статтею про дезертирство.

Нагадаємо, що у вересні Гнезділов самовільно залишив свою частину, намагаючись привернути увагу до проблеми невизначеності термінів служби у війську. Він вважає, що державна політика у сфері демобілізації відсутня, а перепочинок піхоти та чітке регулювання термінів служби є питаннями національної безпеки.

Його вчинок призвів до службового розслідування у військовій частині та відкриття кримінального провадження. Гнезділов, який пішов до лав ЗСУ у 2019 році, переконаний, що лише суспільний діалог допоможе вирішити проблему виснаження військових на фронті.