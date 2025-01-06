Про це повідомляє Hromadske.
“З 25 грудня нас годували “завтраками”, а вже сьогодні, 6 січня, ми дізналися, що частина, яка спершу погодилася взяти Гнезділова, тепер відмовила нам. Це свідчить, що сторона обвинувачення або їхнє керівництво умисно тисне на частину, щоб не звільняти обвинуваченого від кримінальної відповідальності”, — зазначила Бурковська.
Прокурор Микола Шелест підтвердив, що захист подав йому клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності з відповідним листом від військової частини, яка погодилася прийняти Сергія. Водночас він пояснив, що звернувся до командування цієї частини з проханням підтвердити їхню готовність.
“Я надіслав запит на командування цієї нової військової частини, щоб підтвердити, що вона готова прийняти Гнезділова. Я отримав відповідь, у якій ішлося про відмову. Не думаю, що це спроба тиску. Якщо Сергій знайде собі місце служби, він повернеться туди”, — зауважив прокурор.
Адвокатка надала копію відповіді, де зазначається, що командир частини скасував попередню письмову згоду на прийом Гнезділова, яку раніше підписав виконувач обов’язків командира. Причиною цього стала відсутність повноважень у тимчасово виконуючого обов’язки приймати такі рішення.
Печерський районний суд Києва 6 січня продовжив запобіжний захід для Сергія Гнезділова. Військовослужбовця утримуватимуть на гауптвахті до 31 січня у рамках кримінального провадження за статтею про дезертирство.
Нагадаємо, що у вересні Гнезділов самовільно залишив свою частину, намагаючись привернути увагу до проблеми невизначеності термінів служби у війську. Він вважає, що державна політика у сфері демобілізації відсутня, а перепочинок піхоти та чітке регулювання термінів служби є питаннями національної безпеки.
Його вчинок призвів до службового розслідування у військовій частині та відкриття кримінального провадження. Гнезділов, який пішов до лав ЗСУ у 2019 році, переконаний, що лише суспільний діалог допоможе вирішити проблему виснаження військових на фронті.