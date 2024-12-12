Велика палата Верховного Суду ухвалила залишити без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.

Про це повідомили в пресслужбі Верховного Суду.

Як зазначається, 18 липня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення, яким підтвердила рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 17 червня 2024 року. Відповідно до цього рішення, Князєва було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, і було направлено подання про його звільнення з посади судді Верховного Суду.

Князєв оскаржив це рішення 15 серпня 2024 року, однак Велика Палата ВС підтвердила його законність.

“За результатами розгляду касаційної скарги сьогодні, 12 грудня 2024 року, Велика Палата ВС ухвалила рішення про залишення без змін рішення ВРП від 18 липня 2024 року про притягнення Князєва В. С. до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади судді Верховного Суду”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні 2023 року САП та НАБУ оголосили про викриття великої корупційної схеми у Верховному Суді. Голові ВС Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату були висунуті підозри в отриманні хабаря.

За даними слідства, між керівництвом Верховного Суду та особами, які намагалися вирішити питання в суді, діяло посередницьке адвокатське об’єднання. Слідчі зафіксували низку контактів одного з власників цього об’єднання з Костянтином Жеваго, співголовою фінансової групи “Фінанси та кредит”.