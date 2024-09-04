Детективи Бюро економічної безпеки з’ясували, що до схеми з легалізації 4 млрд гривень бізнесменом Ігорем Коломойським причетний «Реал банк» олігарха Сергія Курченка.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Правоохоронці не згадують Сергія Курченка, але вказують назву банку. З відкритих джерел відомо, що установою володіли сам бізнесмен та компанії «сім’ї» колишнього президента Віктора Януковича.

За даними слідства, Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, вносив неправдиві відомості до обліків підконтрольних банків.

Так, бізнесмен нібито вносив готівкою кошти на власний рахунок у «ПриватБанку», а надалі ці гроші продавалися «Реал банку». Після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій та зняття частини готівки вдавалось приховувати наявність коштів на рахунках.

У БЕБ зазначили, схема з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж двох років.