Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
“Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває.
Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, що стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.
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