Керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади за його власним бажанням.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває.

Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, що стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.