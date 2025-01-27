Сьогодні, 27 січня, у Дніпрі під час підготовчого засідання у справі про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи, суд переобрав Тищенку запобіжний захід. Відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Зазначається, що нардеп долучився до засідання по відеозв’язку. На суді також був присутній ще один обвинувачений — колишній поліцейський Богдан Писаренко.

Прокурор Іван Столяр звернувся з клопотанням про примусовий привід Тищенка до суду для особистої участі в засіданні.

Адвокат нардепа заперечив, зазначивши, що Тищенко перебував під домашнім арештом відповідно до постанови Печерського суду Києва, тому не мав можливості з’явитися на засідання. Крім того, він мав поважні причини для відсутності.

Суддя відхилила клопотання прокурора про примусовий привід Тищенка до суду.

Однак прокурор також подав запит на зміну запобіжного заходу, аргументуючи це можливими ризиками, такими як ухилення від правоохоронців чи тиск на свідків.

Суддя задовольнила це клопотання, обравши для Тищенка запобіжний захід у вигляді двох місяців цілодобового домашнього арешту.