Народний депутат Микола Тищенко знову не з’явився на засідання суду у справі про незаконне позбавлення волі колишнього військового Дмитра Мазохи, попри обіцянку прибути добровільно.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Раніше суд ухвалив рішення про примусовий привід нардепа через ігнорування попередніх засідань. Однак, як повідомив прокурор, через обіцянку Тищенка приїхати самостійно, примусовий привід не реалізували. У результаті депутат до суду так і не з’явився.

Зазначається, що Тищенка разом із експоліціянтом Богданом Писаренком мали примусово доставити до Бабушкінського районного суду міста Дніпро.

Перед початком засідання Дмитро Мазоха висловив сподівання, що Тищенко все ж відповість за свій вчинок.

“Він дискредитував військових, заявляючи, що я не військовий. Нехай приїде і скаже це безпосередньо хлопцям”, — сказав він.