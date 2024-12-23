Про це повідомляє “Суспільне”.
Раніше суд ухвалив рішення про примусовий привід нардепа через ігнорування попередніх засідань. Однак, як повідомив прокурор, через обіцянку Тищенка приїхати самостійно, примусовий привід не реалізували. У результаті депутат до суду так і не з’явився.
Зазначається, що Тищенка разом із експоліціянтом Богданом Писаренком мали примусово доставити до Бабушкінського районного суду міста Дніпро.
Перед початком засідання Дмитро Мазоха висловив сподівання, що Тищенко все ж відповість за свій вчинок.
“Він дискредитував військових, заявляючи, що я не військовий. Нехай приїде і скаже це безпосередньо хлопцям”, — сказав він.
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