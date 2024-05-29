Про це свідчить відповідь Офісу генерального прокурора на запит «Главкому».

Розслідування триває за фактами державної зради та недбалого ставлення до військової служби.

«У вказаному кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень і закінчення досудового розслідування у розумні строки», – сказано у відповіді Офісу генпрокурора.