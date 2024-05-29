З матеріалів судового реєстру стало відомо, що слідчі Державного бюро розслідувань, які займаються цією резонансною справою, вилучили мобільний телефон та два ноутбуки у командира реактивної артилерійської батареї.

На вказаній техніці, як зазначає слідство, встановлено шпигунське програмне забезпечення, за допомогою якого міг статися виток інформації про місце розташування військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Частина з них була задіяна у заході з нагородження до Дня ракетних військ і артилерії, коли Росія нанесла прицільний ракетний удар по українських захисниках.

Окремо у рамках розслідування було допитано заступника командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення. Він входив до числа тих військових, котрі знали про нагородження військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади 3 листопада 2023 року.

За його словами, у середині жовтня 2023 року у нього виникли проблеми із входом в акаунт у месенджері Signal, де пізніше публікувалися дані про нагороджених осіб. Свідок зазначив: змінив нову сім-карту і під нею зайшов у групу в Signal. Він також додав: звернув увагу на те, що в акаунті з його попереднім номером змінився нікнейм на «ivan75hz». Хоча він його не змінював. Наразі суд арештував телефон цього військового.

Крім цього, щодо командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковника Дмитра Лисюка було складено протокол про військове адміністративне правопорушення за ч.2 статті 172-16 Кодексу про адмінправопорушення («Бездіяльність військової влади»).

Військовослужбовцю закидалося те, що протягом 3-7 листопада 2023 року він не повідомив (ані усно, ані письмово у вигляді доповіді) про загибель військових керівнику Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Таким чином командир бригади порушив дисциплінарний статут ЗСУ та внутрішні інструкції Міноборони, стверджувало слідство.

У підсумку ця справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів (не відібрала пояснень у полковника Лисюка, не вказала свідків).

Як випливає з матеріалів справи, вранці 3 листопада 2023 року Збройні сили Росії нанесли ракетний удар (попередньо із застосуванням оперативно тактичного комплексу «Іскандер-М») по місцю, де зібралися військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади на нагородження (село Зарічне Запорізького району). У результаті загинуло 19 військовослужбовців та цивільна особа; отримали порання 41 військовослужбовець та вісім цивільних осіб.