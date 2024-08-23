Святошинський райсуд Києва продовжив арешт колишньому судді, обвинуваченому у скоєнні смертельної ДТП, у якій торік загинув нацгвардієць, до 21 жовтня.

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу вже звільненому судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 21 жовтня 2024 року включно», – зазначається у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що суддю одного із райсудів Київщини обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть постраждалого (ч. 3 ст. 286-1 ККУ).

«У результаті смертельної ДТП, що сталася 25 травня 2023 року, загинув нацгвардієць. Наразі судовий розгляд справи перебуває на стадії допиту свідків ДТП», – зазначили правоохоронці.

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського райсуду (Київська область) Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Нацгвардії на блокпосту в столиці.

Суддю затримали, 27 травня Вища рада правосуддя надала згоду на його арешт. Експертиза показала, що у момент ДТП Тандир був напідпитку.

Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. У Святошинському суді Києва почався процес щодо нього. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.

6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Тандира з посади судді.