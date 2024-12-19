У Франції завершився судовий процес у справі Домініка Пеліко. 72-річного пенсіонера засуджено до 20 років ув’язнення за те, що він майже десятиліття "накачував" свою дружину Жизель Пеліко наркотиками та запрошував десятки чоловіків зґвалтувати її в їхньому будинку.

Про це пише The Guardian.

Жизель Пеліко, яка добровільно відмовилася від анонімності, заявила, що зробила це задля своїх онуків і майбутніх поколінь. Вона висловила вдячність тим, хто підтримував її, і наголосила, що її боротьба — це також підтримка інших жертв, чиї історії часто залишаються непочутими.

“Це боротьба не лише за мене, а й за всіх жінок, які стикаються зі злочинами, що приховуються у тіні“, — сказала Жизель.

Домінік Пеліко, який зізнався у злочинах, отримав максимальний термін ув’язнення — 20 років.

Суддя також виніс вироки ще 50 обвинуваченим у справі про зґвалтування, призначивши їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 13 років.

Подробиці злочину

Розслідування показало, що Домінік Пеліко використовував приховані камери для зйомок зґвалтування і зберігав їх на своєму комп’ютері.

Серед понад 20 тисяч фото та відео, перші з яких датовані ще 2011 роком, зафіксовано, як сам Домінік та інші чоловіки ґвалтують Жизель, яка в цей час перебуває без свідомості.

Таким чином слідчим вдалося встановити близько 200 випадків зґвалтування, більшість з яких скоїв сам Пеліко, а інші — сторонніми чоловіками.

Його також засудили за встановлення прихованих камер у ванних кімнатах і спальнях власного дому та будинків членів родини для знімання й розповсюдження оголених фото своєї дорослої доньки та дружин своїх синів.