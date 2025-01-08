Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Хоча імʼя нардепа не розкривається, з деталей справи стає зрозуміло, що йдеться саме про Олександра Дубінського.
За даними слідства, у серпні 2022 року депутат та його помічник сприяли незаконному виїзду за кордон брата цивільної дружини Дубінського.
Для перетину кордону з Україною до Молдови використовували документи із системи “Шлях”, оформлені за підтримки Вишгородської районної військової адміністрації та пов’язаної з депутатом громадської організації.
Після виїзду родич нардепа працевлаштувався на іноземному морському судні, не здійснюючи жодної діяльності для потреб ЗСУ. У 2023 році він повторно скористався аналогічною схемою, після чого залишився за кордоном.
Олександра Дубінського та його експомічника обвинувачують за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.
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