Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Його звинувачують у шахрайстві та зловживанні службовими повноваженнями.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора (ОГП) та Державному бюро розслідувань (ДБР).

Хоча ім’я обвинуваченого офіційно не називається, обставини справи вказують на те, що йдеться саме про Наумова.

Слідчі встановили, що у 2018 році Наумов, очолюючи одне з державних підприємств, підписав економічно невигідний договір із фіктивною компанією на розробку проєктно-кошторисної документації та затвердив акти виконаних робіт.

За даними ДБР, Наумов діяв в інтересах третіх осіб, завдавши державному підприємству збитків на суму майже 371 тисячу гривень. Крім того, до травня 2019 року він безпідставно отримував премії, заволодівши понад 460 тисячами гривень коштів підприємства.

У 2019 році, переходячи на роботу в СБУ, Наумов не звільнився з попереднього підприємства, заявивши, що був призваний на військову службу. Він продовжував отримувати заробітну плату як військовослужбовець, водночас отримуючи виплати й на новій посаді в СБУ. Загальна сума завданих державі збитків склала 3,2 мільйона гривень.

Наумов постане перед судом за трьома статтями:

привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 ККУ);

зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ);

шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Андрій Наумов — колишній керівник управління внутрішньої безпеки СБУ, якого називали «правою рукою» колишнього глави СБУ Івана Баканова. У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський позбавив його звання бригадного генерала, назвавши «зрадником». За інформацією «Схем», Наумов залишив Україну за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення рф. Правоохоронці проводили обшуки в межах справи про державну зраду.

Наумова затримали в Сербії в червні 2022 року за звинуваченням у відмиванні грошей. Він на суді заперечував ці обвинувачення, стверджуючи, що кошти є його власними.