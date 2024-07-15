Окружний суд США закрив кримінальну справу проти Дональда Трампа, що стосувалася поводження з секретними документами.

Про це пишуть Bloomberg та BBC.

Суддя Айлін Кеннон задовольнила клопотання Трампа про закриття справи на підставі того, що призначення Міністерством юстиції США спеціального прокурора Джека Сміта порушує положення Конституції США.

“Суд переконаний, що обвинувачення спеціального прокурора Сміта в цьому позові порушує два наріжні камені нашої конституційної системи — роль Конгресу в призначенні конституційних посадових осіб і роль Конгресу в санкціонуванні витрат законом”, — підсумувала Кеннон.

Закриття справи сталось незадовго до початку національного з’їзду Республіканської партії, де Трампа мають офіційно висунути кандидатом в президенти.

Нагадаємо, Дональду Трампу та його партнеру Уолту Науті висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про поводження з секретними документами. Обвинувачення стверджує, що Трамп зберігав засекречені документи та приховував їх від Федерального великого журі. До того ж, він двічі показував ці секретні документи іншим людям.

Трамп зберігав секретні документи в різних місцях своєї резиденції «Мар-а-Лаго» у Флориді, хоча не мав права цього робити. Документи містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США. Серед цих документів були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту.